GF, Beatrice Luzzi ha dato un due di picche a Leonardo DiCaprio

Durante un momento di svago nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha raccontato di aver dato un due di picche a Leonardo DiCaprio. Le compagne d’avventura sono apparse sconvolte e leggermente incredule.

Beatrice Luzzi è sempre stata una bellissima donna. Lo era ai tempi di Vivere e lo è ancora oggi, nonostante lo scorrere del tempo e due gravidanze. Non stupisce, quindi, che abbia attirato le attenzioni di Leonardo DiCaprio. Ha raccontato ad alcune compagne del GF di aver dato un due di picche al divo di Hollywood.

La Luzzi ha raccontato:

“Io ero a una cena meravigliosa, all’Hassler di Roma, sulla terrazza dell’Hassler… A festeggiare Gangs of New York c’era Martin Scorsese, Leonardo Di Caprio… Eravamo tutte lì (…) Senti questa. Eravamo tutte lì. Arriva Di Caprio e fa: ‘Allora, chi viene in discoteca?”.