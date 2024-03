Una ex fidanzata di Alessio Falsone ritiene che il concorrente non sia attratto né da Perla né da Anita

Alessio Falsone è uno dei concorrenti del GF più chiacchierati del momento insieme ad Anita Olivieri. Ma per la ex fidanzata di Alessio è tutto un bluff…

I flirt di Alessio Falsone

Appena entrato nella Casa Alessio si è avvicinato prima a Greta Rossetti, poi a Perla Vatiero e adesso ad Anita Olivieri. Questa volta (forse) fa sul serio dal momento che ha detto che se Anita dovesse essere eliminata dal programma lui la seguirebbe.

“Sì, sì, se esce Anita esco anch’io. Basta” ha affermato.

Apparentemente la coppia sembra essere più solida che mai.

Lo smascheramento della ex di Alessio

Sia dentro la Casa che fuori sono però in molti a non credere nella relazione tra Alessio e Anita, tra chi pensa che la prima sia una raccomandata e il secondo stia solo giocando strategicamente per arrivare in finale.

A intervenire è anche una misteriosa ex fidanzata di Alessio, rimasta anonima. Un utente le ha chiesto infatti se pensa che il concorrente sia più attratto da Perla o Anita e la sua risposta secca è stata: “Nessuna delle due”.