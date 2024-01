Tra i fan del GF è diventato virale un video che vede Federico Massaro appoggiarsi sul lato B di Letizia Petris. Il filmato, decisamente imbarazzante, potrebbe far infuriare Paolo Masella. I telespettatori, nel frattempo, chiedono la squalifica.

GF: Federico si appoggia sul lato B di Letizia

Federico Massaro è a rischio eliminazione dal GF, ma potrebbe anche essere squalificato. I fan del reality, quasi in massa, chiedono la sua cacciata per un gesto nei confronti di Letizia Petris. E’ diventato virale un video in cui si vede il modello che si appoggia sul lato B della fotografa.

GF: il video di Federico e Letizia fa infuriare i fan

Nel filmato diventato virale sui social, si vede Letizia che è in camera, davanti al suo armadio. Ad un certo punto, si avvicina Federico che si appoggia con il suo corpo sul lato B dell’amica. La Petris, forse infastidita, lo spinge via con un movimento del bacino. La scena ha fatto infuriare i fan, che chiedono la squalifica di Massaro.

GF: Federico verrà squalificato?

Federico verrà squalificato dal GF per il gesto a Letizia? Non possiamo saperlo, ma considerando che la Petris non si è lamentata della cosa, si può ipotizzare che la scena passi del tutto inosservata. Nel frattempo, sui social i commenti suonano tutti così: “Questi atteggiamenti mi fanno schifo“.