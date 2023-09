Lo scorso 15 settembre, Fiordaliso ha fatto il suo ingresso nella casa del GF. La cantante, famosa per brani come “Non voglio mica la luna”, ha confessato già nella clip di presentazione il desiderio di tornare a Sanremo: “Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro”. Le frasi dell’artista sembrano ad essere in qualche modo una frecciatina al conduttore Amadeus e al suo operato al Festival negli ultimi anni.

Fiordaliso al GF: perché non va più a Sanremo?

Venerdì 16 settembre, Fiordaliso ha condiviso con i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello il motivo per cui ritiene di non essere stata selezionata per partecipare al Festival di Sanremo da Amadeus e dai direttori artistici precedenti. Secondo l’artista, Sanremo starebbe puntando esclusivamente su giovani cantanti o artisti di età avanzata, oltre gli 80 anni, escludendo in questo modo gli interpreti della sua generazione dalla competizione.

Fiordaliso al GF: “Vorrei tornare a Sanremo”

Fiordaliso ha spiegato: “Al Festival di Sanremo ci sono stata nove volte. Vorrei anche tornarci, ma non è ancora successo. I motivi? Ce ne sono diversi e quelli come me ora non li vogliono”.

Fiordaliso al GF: “Il Festival vuole volti nuovi”

Fiordaliso ha in seguito aggiunto: “Per i cantanti non giovani se non hai 80 anni non ti chiamano. Per noi della mia generazione è difficile. Adesso vogliono i volti nuovi. Quelli degli anni 80 hanno più difficoltà. O c’è Zucchero che mi scrive un pezzo, Vasco che mi scrive una canzone, altrimenti preferiscono un Achille Lauro. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima”.