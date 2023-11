Giuseppe Garibaldi è intenzionato a conquistare Perla Vatiero. ll bidello del GF 2023 ha portato la colazione a letto alla coinquilina e poi se n’è ventato con Mirko Brunetti. Il gieffino rischia grosso.

GF: Garibaldi porta la colazione a letto a Perla

Già prima che Perla Vatiero diventasse concorrente del GF, Giuseppe Garibaldi aveva ammesso di essere interessata a lei. Appena la ragazza ha fatto il suo ingresso in Casa, il bidello calabrese ha iniziato a rivolgerle alcune attenzioni. Nelle ultime ore, le ha addirittura portato la colazione a letto.

GF: Fiordaliso distrugge Garibaldi

Garibaldi, in cucina con Alex Schwazer e Fiordaliso, ha iniziato a preparare la colazione. I compagni che erano con lui non immaginavano che il banchetto fosse per Perla. Quando hanno capito le mire di Giuseppe, è stata la cantante a demolire il bidello: “Che merd****a… Vuoi che lo uccida Mirko?“.

GF: i fan condannano il gesto di Garibaldi

Dopo aver portato la colazione a letto a Perla, Garibaldi si è vantato del gesto con Mirko. Brunetti, da gran signore, non ha replicato. Soltanto Perla, stando al gioco di Giuseppe, ha esclamato: “Era tanto tempo che non mi portavano la colazione a letto“. Il bidello calabrese è in cerca di clip? Secondo i fan sì, non c’è alcun dubbio.