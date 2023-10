GF, Heidi lascia la casa senza salutare nessuno: concorrenti in lacrime

L’incontro con suo padre al GF ha sconvolto Heidi Baci a tal punto da spingerla a lasciare senza preavviso la casa del reality show.

Heidi Baci lascia il GF

Al termine dell’ultima diretta del Grande Fratello Heidi Baci ha lasciato senza preavviso e senza salutare gli altri concorrenti la casa del GF. Durante la puntata l’ex gieffina ha avuto un acceso confronto con suo padre, ed esso l’ha sconvolta a tal punto evidentemente da spingerla a lasciare la Casa. Il padre di Heidi ha fatto riferimento al suo rapporto con Massimiliano Varrese affermando: “Quando sei entrata ci hai reso felici – le ha detto il padre – dopo un po’ la tua scelta sbagliata tra te e un uomo più vecchio di me ci ha devastati, da quel momento non ti riconosco più mi sembri un’altra persona, non sei riuscita a mettere un muro a una persona più grande di te che ti stressa”, e ancora: “Tua mamma non ti guarda più, sta male, io sono qui perché non permetto a nessuno di calpestare la tua dignità, ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a casa.”

Heidi ha lasciato la casa del reality show passando dal confessionale e a dare la notizia agli altri concorrenti ci ha pensato Letizia Petris. I concorrenti sono rimasti increduli e Valentina è scoppiata in lacrime.