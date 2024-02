Nel corso dell’ultima puntata del GF, Mirko Brunetti è tornato in Casa come ospite. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, il ragazzo ha fatto un discorso che ha sorpreso tutti, concorrenti e telespettatori. Non solo, ha abbracciato Beatrice Luzzi e ha lasciato Perla Vatiero con un pugno di mosche in mano.

GF, Mirko sorprende: abbraccia Beatrice e lascia Perla sconvolta

Mirko Brunetti è tornato al GF con la scusa di voler chiarire il suo rapporto con Perla Vatiero. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, però, il ragazzo ha fatto uno strano discorso ai compagni d’avventura, fidanzata (o ex?) compresa. Non solo, si è avvicinato a Beatrice Luzzi, l’ha abbracciata e le ha espresso solidarietà.

Il discorso di Mirko Brunetti ai concorrenti del GF

Parlando con Perla, Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese, Mirko ha dichiarato:

“Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così. E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto”.

GF: Mirko abbraccia Beatrice

Dopo aver pronunciato questo discorso agli ex compagni del GF, Mirko li ha mollati e si è diretto verso Beatrice. Perla e Rosy hanno assistito sconvolte alla scena, ma lui se n’è fregato. Arrivato dalla Luzzi, l’ha abbracciata e le ha espresso solidarietà:

“Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai.Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“.