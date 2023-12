Durante la cena del compleanno di Perla Vatiero, al GF è accaduto qualcosa di molto strano. Alcuni concorrenti hanno trovato un verme nel salmone: la loro reazione ha divertito i fan ed è diventata virale.

GF: trovato un verme nel salmone

In occasione del compleanno di Perla Vatiero, al GF si sono concessi una cena con i fiocchi. Qualcosa, però, è andato storto. Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi hanno trovato un verme nel salmone. I tre concorrenti hanno ispezionato il piatto, lasciandosi andare a teorie più o meno serie.

GF: le ipotesi di Beatrice, Sergio e Vittorio

A trovare il verme nel salmone è stato Sergio. “Sì, è quello“, ha esclamato D’Ottavi rivolgendosi a Beatrice e Vittorio. La Luzzi ha iniziato a ispezionare il piatto insieme a Vittorio, poi ha dichiarato: “Ma scusa nella pastella? Sergio che ti devo dire? Io procedo“. A questo punto, l’attrice si è servita, preferendo il tonno al salmone.

GF: come ci è finito un verme nel salmone?

Sergio, di professione cuoco, ha aggiunto: “C’è o non c’è, non è cotto, è cotto fuori e muore dopo alte temperature. Io l’ho trovato nel salmone“. L’ispezione al verme ha divertito i fan, ma come ci è finito l’animaletto nel pesce? Sui social, un fan super attento ha svelato cosa è accaduto: “Sarà stato un verme depositato dalle mosche che ieri c’erano sopra il salmone. Io non le ho viste ma ho sentito Fiordaliso che lo diceva”.