GF: Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Durante l’ultima diretta del GF, Mirko Brunetti ha lanciato una frecciatina al vetriolo a Massimiliano Varrese. L’attore, durante la pubblicità, si è lasciato andare ad uno sfogo contro l’ex compagno d’avventura.

Da quando Mirko Brunetti non è più concorrente del GF ha tirato fuori gli attributi. L’ex volto di Temptation Island è molto più attivo e regala momenti televisivi a dir poco esilaranti. Nel corso dell’ultima diretta, dopo il confronto con Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi, si è scagliato contro Massimiliano Varrese.

Mirko, rivolgendosi a Varrese, ha esclamato:

Brunetti si riferisce all’aero a sostengo di Beatrice Luzzi, che recitava: “Maxers con max, ma l’Italia è con Bea“. Ovviamente, Massimiliano non ha incassato in silenzio. Non avendo potuto replicare in diretta, si è sfogato durante la pubblicità.

Varrese, parlando da solo, si è lasciato andare ad uno strano monologo:

“Bisogna che lui tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male. L’ego è pericoloso, molto pericoloso, è come un palloncino. Lo gonfi, lo gonfi tanto e poi però cadi con il c**o a terra! Poi senti il colpo puuf e crolli di colpo. Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra. Se lui con quelle frasi fa riferimento all’aereo che è passato con scritto ‘No Mirko no GF’ allora che stia calmo. Significa che l’ego comincia a pompare. Io gli consiglio di restare con i piedi a terra, altrimenti fa presto a cadere. O si crea un mestiere in questo campo o di meteore ne sono passate tante negli anni. Vero o no Grecia? L’ego gioca brutti scherzi ragazzi.

In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko”.