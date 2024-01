Dopo il bacio nel segreto del confessionale, Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sono allontanati sempre di più. A volerlo è stata lei, che nelle ultime ore è tornata a chiarire la sua posizione. L’attore, neanche a dirlo, non ha accettato la sua scelta.

GF, Monia rifiuta Varrese ma lui non ci sta: il confronto

Dopo che si sono rincontrati al GF, tra Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese non è scoppiato il grande amore. O meglio, lei non vuole avere una relazione, mentre lui ci si butterebbe a capofitto. “Vorresti un altro tipo di avvicinamento“, ha sottolineato la ragazza quando l’attore le ha chiesto l’ennesimo confronto per parlare del suo allontanamento. Max, che ancora si interroga sul bacio che si sono dati in confessionale, ha accusato l’ex fidanzata di essere stata incoerente. Se non voleva stare con lui non avrebbe dovuto baciarlo.

GF: Monia dà un due di picche a Varrese

Monia, stanca delle accuse di Varrese, ha replicato:

“Non è incoerenza. Era una cosa che mi andava di fare e l’ho fatta. Ti ho allontanato da quel giorno? Non mi sembra. (…) So il rapporto stabile che abbiamo io e te e non ho bisogno di cercarti 24 ore su 24″.

Massimiliano ha ribadito la sua visione: “Sono sempre io che vengo e cerco un dialogo“. A questo punto, La Ferrera l’ha mollato in giardino ed è andata a sfogarsi con Rosy Chin.

GF: cresce la tensione tra Monia e Varrese

Parlando con la cuoca cinese, Monia è finita in lacrime e ha ammesso:

“Io non posso stare col pensiero che lui sia incavolato con me perché non mi avvicino. Non mi avvicinavo neanche prima. Sai un quarto di quello che ho passato. Gli ho detto di avere pazienza. Così non fa altro che allontanarmi ancora di più. Se io piano piano mi avvicino a te – con le mie paure, con i miei tempi – apprezzalo. Sono veramente stanca. Io adesso vado lì e chiudo con lui. Basta, preferisco così, chiudo, è finita. Non ho proprio più la forza fisica e mentale di affrontare questi discorsi. Mi fa sentire inadeguata”.

Dopo lo sfogo, Monia e Varrese hanno avuto uno scontro in camera da letto. La Ferrera ha tuonato:

“Basta, amici come prima. Io non merito un uomo come te. Non è quello che voglio. Mettiamola così, così ne esci tranquillo. o e te non possiamo stare insieme. Siamo due poli troppo simili. Non possiamo avere quel tipo di relazione. Amici. In serenità, in tranquillità. Tu stai dieci passi avanti rispetto a me. Mi dispiace, così non andiamo da nessuna parte. Tu non rispetti i miei tempi e a me non vanno bene certi comportamenti tuoi”.

Varrese, visibilmente infastidito, ha replicato: