Dopo il bacio nel confessionale del GF, Monia La Ferrera ha fatto dieci passi indietro nei riguardi di Massimiliano Varrese. La donna, messa alle strette, ha confessato all’attore che non sa se vuole averlo al suo fianco.

GF: Monia La Ferrera gela Massimiliano Varrese

Durante l’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha svelato a tutti i concorrenti che Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese si sono baciati nel segreto del confessionale. I telespettatori hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma, ma appena i riflettori della diretta si sono spenti la ragazza si è distaccata dall’attore. Quest’ultimo le ha subito intimato di essere più dolce e lei si è chiusa ancora di più in se stessa.

GF: lo sfogo di Monia con Maddaloni e Rosy Chin

Chiacchierando con Marco Maddaloni e Rosy Chin, Monia ha ammesso di avere parecchi dubbi su Varrese. Ha dichiarato:

“Se ci penso razionalmente, mi blocco. In questo momento non posso dargli quello che lui vuole. Lo sa anche lui perché gliel’ho detto quindi non è una cosa che lui non sa. Io vorrei andarci piano, lui sta già dieci passi avanti a me. Io non ce la faccio a vivermela normalmente qui dentro e lui lo sa. Io ho detto a lui che in questo momento non posso dargli nulla, ecco perché mi blocco. Lui sta molto più avanti”.

Nel frattempo, anche Massimiliano si è sfogato con Paolo Masella. Spinti dagli amici, Monia e Varrese si sono confrontati nuovamente.

GF: nuovo confronto tra Monia e Varrese

Massimiliano ha ammesso che non vede più Monia con gli stessi occhi di prima e che i sentimenti che nutre per lei sono sempre più forti. Sente che lei è la persona giusta per lui e vorrebbe avere la possibilità di viverla senza freni. La Ferrera, dal canto suo, ha ribadito che ha un blocco. Non vuole ferirlo, ma lo vede fin troppo preso e la soluzione è solo una: “O ci si viene incontro, oppure ognuno va per la sua strada“. A questo punto, Varrese ha sottolineato che non crede di essere più preso di lei e Monia l’ha gelato: “Io non so se voglio te“.