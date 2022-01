GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi annuncia il suo addio allo show: “L’ho promesso, esco”

Come preannunciato da alcune voci in circolazione Gianmaria Antinolfi ha annunciato di essere pronto a lasciare il GF Vip.

Nella casa del GF Vip Gianmaria Antinolfi ha confermato a Manila Nazzaro di essere pronto a lasciare il reality show nei prossimi giorni.

Gianmaria Antinolfi: l’addio al GF Vip

Dopo la lunga permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 6, Gianmaria Antinolfi sarebbe pronto a tornare a lavoro.

Lo stesso ex fidanzato di Belen ha confessato a Manila Nazzaro di voler lasciare il programma il prossimo 24 gennaio. Gianmaria infatti si sarebbe accordato con la sua azienda che, alla notizia del prolungamento del programma (che terminerà il 14 marzo) lo avrebbe messo alle strette. Il giovane imprenditore pertanto dovrà prendere una decisione quanto prima e lasciare la casa di Cinecittà. “Io vado via il 24, non ce la faccio più.

Il primo febbraio devo andare a lavorare, l’ho promesso”, ha dichiarato Antinolfi che, pertanto, non potrà arrivare alla finalissima.

Gianmaria Antinolfi: gli impegni di lavoro

Già nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni riguardanti i presunti impegni di lavoro che Gianmaria avrebbe preso con la sua azienda e che non gli lasceranno spazio per proseguire la sua avventura televisiva. L’ex fidanzato di Belen si sarebbe preso un anno sabbatico per poter fare delle nuove esperienze e per poter partecipare al reality show condotto da Signorini che, nel bene e nel male, gli ha permesso di ottenere una certa visibilità.

Gianmaria Antinolfi: il fratello

Nel frattempo il fratello di Gianmaria, Francesco Perillo, avrebbe dichiarato di non essere davvero convinto che lui lasci la casa del GF Vip. Nelle ultime ore l’imprenditore si è scambiato un appassionato bacio con Federica Calemme e in tanti al GF Vip sono in attesa di sapere se tra i due sboccerà qualcosa di più che una semplice amicizia nella casa del realit show. Al momento sulla questione non vi sono certezze e Federica Calemme, confidandosi con gli altri concorrenti, ha ammesso di non essere presissima da Gianmaria.