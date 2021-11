Gf Vip 6: i rumors sul televoto truccato e la chat privata lagata allo staff di Soleil Sorge

Deianira Marzano ha pubblicato una chat privata riferita a Soleil Sorge dove si chiede di salvare la gieffina al televoto

Soleil Sorge è senza dubbio una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 6. Salvatasi ancora una volta al televoto, la gieffina è peraltro risultata nuovamente la più amata dal pubblico da casa. Tale verdetto ha però in parte spiazzato nonché insospettito diversi telespettatori del reality, soprattutto dopo la pubblicazione di un post molto particolare da parte di Deianira Marzano.

La popolare influencer ha infatti condiviso nelle sue Ig Stories la foto di una presunta chat privata, che testimonierebbero l’esistenza di gruppi creati appositamente per sostenere in massa Soleil Sorge al Gf Vip. In questo modo la gieffina vincerebbe sempre le sfide al televoto e si accaparrerebbe il titolo di concorrente più apprezzata.

La polemica contro lo staff di Soleil Sorge

Per la seconda volta consecutiva, infatti, Soleil Sorge è finita al televoto, ma si è salvata risultando la più amata dal pubblico.

Questo plebiscito stona tuttavia con i commenti che appaiono in rete, che la vedrebbero non propriamente all’apice degli apprezzamenti dei fan del reality di Canale 5.

Deianira Marzano, nel rendere note le chat private per sostenere Soleil, ha peraltro sottolineato come uno dei messaggi presenti recitasse la dicitura “Buon divertimento, by staff”.

L’accusa è dunque diretta allo staff della concorrente, ripresa peraltro da altre pagine social.

Come evolverà la questione? Saranno presi provvedimenti oppure si tratta solo di un buco nell’acqua?