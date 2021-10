Gf Vip 6: il momento imbarazzante di Raffaella Fico nel bagno con un gieffino

Raffaella Fico ha raccontato di aver beccato nel bagno del Gf Vip un coinquilino in un momento molto intimo: ecco di chi si tratterebbe

Sappiamo bene quanto all’occhio del Grande Fratello non sfugga nulla, essendo la casa più spiata d’Italia piena di telecamere ovunque. Unica eccezione è il bagno, dove i gieffini possono stare più tranquilli perché le immagini riprese sono viste solo dalla regia.

Proprio in questa stanza i concorrenti si ritirano spesso per ritagliarsi dei momenti “intimi”, tanto che quest’anno la produzione pare aver fornito ai maschietti una stanza apposita dove potersi “sfogare” senza essere visti.

Gf Vip: la rivelazione sul Vippone in bagno

Tuttavia un concorrente dell’attuale edizione pare aver preferito sempre il bagno per “rilassarsi”, come riferito nelle scorse ore da Raffaella Fico.

La bella napoletana ha infatti raccontato di essere entrata nella stanza e di avervi trovato uno dei ragazzi in un momento molto intimo. L’ex compagna di Balotelli, a quel punto, ha subito chiuso la porta, ma ormai aveva visto tutto quanto.

Riferendo dunque dell’accaduto ad alcuni inquilini, la showgirl partenopea non ha tuttavia fatto il nome del Vip beccato in flagrante. Sarebbe stata invece Manila Nazzaro a svelare l’identità del gieffino appartato in bagno, che pare sia stato Nicola Pisu.