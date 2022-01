GF Vip 6 in onda il 7 gennaio: cancellato lo Speciale Quirinale

Il GF Vip 6 andrà in onda anche il 7 gennaio. Viaggio nella grande bellezza Speciale Quirinale è stato cancellato.

Mediaset ha deciso di fare un cambio di programma all’ultimo minuto per quanto riguarda la programmazione del 7 gennaio e a quanto pare il GF Vip andrà in onda al posto di Viaggio nella grande bellezza Speciale Quirinale.

GF Vip in onda il 7 gennaio

Mediaset ha deciso di cambiare la programmazione tv del 7 gennaio e di mandare in onda il GF Vip al posto di Viaggio nella Grande Bellezza, dedicata al palazzo del Quirinale, il programma condotto da Cesare Bocci. La decisione forse è stata presa per motivi di share: gli ultimi sviluppi avuti dai concorrenti del reality show e le accese liti avute da Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, Alex Belli e Alessandro Basciano hanno consentito ad Alfonso Signorini di raggiungere il 21% di share, con punte del 36% in seconda serata.

GF Vip: i dettagli

Le ultime puntate del reality show sono state ricche di novità tra squalifiche, nuovi ingressi e accese liti tra i concorrenti del programma. Nelle ultime ore Miriana Trevisan ha fatto sapere di essere intenzionata a lasciare la casa di Cinecittà per quanto accaduto tra Katia Ricciarelli e le principesse Hailé Selassié, a cui la cantante lirica avrebbe rivolto insulti razzisti. Il programma andrà avanti fino a marzo (così come la precedente edizione) e in tanti tra i fan si chiedono quali saranno i nuovi sviluppi tra i concorrenti.

GF Vip: la sesta edizione

Come sempre non sono mancate anche numerose polemiche attorno al GF Vip dove, come sempre, alcuni concorrenti hanno fatto discutere per le loro affermazioni sessiste, omofobe o, come nel caso di Katia Ricciarelli, razziste. Sui social in tanti hanno chiesto che vengano presi provvedimenti contro i concorrenti del programma ma al momento sulla questione tutto tace e per sapere quale sarà l’epilogo della vicenda non resta che attendere.