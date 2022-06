GF Vip 7, Sonia Bruganelli di nuovo opinionista?

Sonia Bruganelli tornerà come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda dal 19 settembre su Canale 5.

Sonia Bruganelli sarà di nuovo presente come opinionista alla prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Sonia Bruganelli di nuovo opinionista al Gf Vip 7

A lanciare lo scoop è stato Tv Blog, che ha reso pubblica la notizia secondo la quale la moglie di Paolo Bonolis sarebbe stata riconfermata in questo ruolo, nonostante avesse più volte dichiarato l’intenzione di dedicarsi ad altri progetti.

Una notizia che dà le prime informazioni sulla nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

Nuova edizione che partirà ufficialmente su Canale 5 il prossimo 19 settembre.

Nessuna ricoferma per Adriana Volpe

Come già accennato, la diretta interessata in passato aveva affermato di volersi dedicare ad altri progetti, mentre successivamente si vociferava che la moglie di Bonolis avrebbe preso in considerazione nuovamente l’ipotesi di essere l’opinionista, ma solo se fosse stata l’unica. Non a caso al momento non si sa se ci sarà qualcuno che la affiancherà in studio, ma pare sia certo che non sarà più Adriana Volpe.

Per chi non lo sapesse, con quest’ultima erano nati più volte scontri in diretta.

Le parole di Sonia

In un’intervista rilasciata a Chi lo scorso gennaio, la Bruganelli aveva detto:

“Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GFVip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò. Al GF mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso. Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista”.

Stando ad alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe lavorato molto intensamente per convicere Sonia a tornare, a seguito dell’esperienza di quest’anno. Che sia riusciuto che nell’intento?