GF Vip, Sonia Bruganelli non esclude una nuova comparsa: “Potrei tornare…”

Sonia Bruganelli è tornata sui sui passi e ci ha ripensato: dopo l’addio, ora non è improbabile un ritorno al GF Vip per il prossimo anno.

Il cambio di idea da parte di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, moglie del noto presentatore Paolo Bonolis, ha sorpreso tutti affermando di poter tornare nelle fila del Grande Fratello Vip.

La produttrice televisiva ha ammesso di essersi divertita, ma esclude categoricamente un ritorno come concorrente. Infatti, la Bruganelli sarebbe disposta a tornare in veste di opinionista, come confermato durante un’intervista a Super Guida Tv, nella quale ha parlato della sua esperienza durante la sesta edizione.

Le parole di Sonia Bruganelli

«Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro. A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile… Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola o con Alfonso, visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista».

Molto chiare le intenzioni di Sonia, quindi, che non rimpiange l’esperienza fatta ma esclude categoricamente un suo possibile ritorno come concorrente. A stuzzicarla, invece, sarebbe l’idea di vestire i panni dell’opinionista, in solo o con Alfonso Signorini.