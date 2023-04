Il GF Vip 8 tornerà in onda il prossimo settembre, ma le curiosità dei telespettatori sono già tante. E’ per questo che Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio.

GF Vip 8: Alfonso Signorini rompe il silenzio

La settima edizione del GF Vip è finita da qualche settimana, ma i riflettori sono già accesi sulla prossima stagione, in partenza a settembre. Tramite il suo profilo Instagram, Alfonso Signorini ha aperto un box domande ai fan e le domande sul reality più spiato d’Italia sono state diverse. Il conduttore, senza peli sulla lingua, ha chiarito diversi punti.

GF Vip 8: dalla versione Nip alla durata

Come prima cosa, Signorini ha chiarito di non essere ancora al lavoro per il GF Vip 8. Ha tanti altri impegni e a settembre mancano ancora diversi mesi. E’ per questo che, nonostante le tante indiscrezioni uscite sul reality, non c’è ancora nulla di certo. “Vi terrò comunque aggiornati“, ha sottolineato Alfonso. Questo significa che, per il momento, non è ancora stato deciso se i concorrenti saranno Vip o Nip. Ai fan che chiedono un ritorno alla versione con gente comune, il conduttore si è limitato a rispondere: “Riferirò a chi di dovere“. Sulla durata, invece, anche Signorini si augura di tornare ai soliti 3 mesi.

GF Vip 8: Signorini smentisce le indiscrezioni

In sostanza, Alfonso ha smentito tutte le indiscrezioni uscite fino ad oggi sul GF Vip 8. Le riunioni di lavoro non sono ancora iniziate, per cui non è stata discussa alcuna dinamica.