GF Vip 8, spunta il primo concorrente: "Dovevo entrare l’anno scorso"

Il GF Vip 7 deve ancora terminare, ma si parla già della prossima stagione.

Un concorrente ha già vuotato il sacco, rivelando di essere in lizza per l’edizione numero 8 del reality più spiato d’Italia.

La fine della settima edizione del GF Vip è fissata per il mese di marzo del 2023, mentre l’ottava stagione aprirà i battenti a settembre. Pertanto, siamo ancora in alto mare. Eppure, iniziano già a spuntare i primi nomi dei prossimi Vipponi.

Fariba Tehrani, intervistata dal settimanale Nuovo Tv, ha confessato di essere una papabile concorrente.

Fariba ha dichiarato:

“Se dovevo andare davvero al Grande Fratello Vip? La verità è che ho rinunciato a entrare per motivi personali, di cui adesso preferisco non parlare. Ma non mi piace entrare in corsa, quando ormai i concorrenti sono tutti alleati tra di loro. La mia partecipazione è rimandata: vorrei mostrare la parte più umana e dolce”.