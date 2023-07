GF Vip 8, Claudia Gerini nel cast? La confessione dell'attrice

Secondo indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi avrebbe fatto una specifica richiesta ad Alfonso Signorini chiedendogli di inserire nel suo GF Vip personaggi proveniente dal cinema e della cultura (scartando invece obbligatoriamente influencer e personaggi provenienti da OnlyFans). Tra questi si è vociferato anche che avrebbe potuto esserci Claudia Gerini, che ha rotto il silenzio in merito alla questione.

Claudia Gerini al GF Vip: la sua risposta

Sono circolate innumerevoli indiscrezioni in merito a personaggi più o meno noti che, secondo indiscrezioni, avrebbero potuto prendere parte al GF Vip 8 in qualità di concorrenti del programma. Tra questi – secondo le ipotesi in circolazione – avrebbe potuto esserci anche Claudia Gerini, che però ha smentito le voci in merito affermando:

“Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality. Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”.

Sulla questione al momento non è dato sapere di più e anche Ornella Muti, nelle ultime ore, ha smentito la possibilità di vederla all’interno del programma.