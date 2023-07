Ornella Muti concorrente al GF Vip? La sua risposta non lascia dubbi

Ornella Muti ha rotto il silenzio sulla sua presunta partecipazione al GF Vip e ha spiegato perché non sarebbe sua intenzione prendere parte al programma.

Ornella Muti: il GF Vip

Ornella Muti non ha fatto segreto di non apprezzare un certo tipo di tv e in particolare i reality show e, nelle ultime ore, ha svelato anche perché non avrebbe intenzione di partecipare al Grande Fratello Vip. Secondo i rumor circolati in rete il celebre volto del cinema italiano avrebbe potuto prendere parte al reality show di Alfonso Signorini insieme a sua figlia, Naike Rivelli.

“Trovo che le notizie che girano in rete e sui social in questi giorni su una mia presunta partecipazione alla prossima dizione del ‘Gf Vip’ siano denigranti”, ha affermato la Muti senza troppi giri di parole, e ancora: “Faccio l’artista, non il trash”. Ornella Muti ha anche precisato che, al momento, i suoi progetti lavorativi sarebbero ben altri, e ha sottolineato: “Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto e non accetterei mai di partecipare a un programma poco costruttivo come quello”. Sulla questione emergeranno ulteriori dettagli? In tanti non vedono l’ora di sapere chi saranno i nuovi volti vip nel programma di Signorini.