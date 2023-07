Il GF Vip 8, in partenza a settembre, sta scaldando i motori. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Alfonso Signorini avrebbe scelto una concorrente d’eccezione: l’attrice Ornella Muti.

GF Vip 8: Ornella Muti tra i concorrenti

Secondo il giornalista Ivan Rota, firma di Dagospia, al GF Vip 8 vedremo ben quattro attori. Alfonso Signorini, seguendo i dettami di Pier Silvio Berlusconi, starebbe corteggiando Ornella Muti. Con una carriera straordinaria alle spalle, Francesca Romana Rivelli – questo il nome all’anagrafe dell’interprete – potrebbe diventare Vippona.

GF Vip: gli altri attori oltre Ornella Muti

Nella rubrica Pillole di gossip, Rota ha scritto che al GF Vip 8 dovrebbero esserci quattro attori. Ornella Muti è il primo nome di questa lista, ma gli altri tre non sono stati ancora resi pubblici. Per il momento, quindi, non conosciamo la loro identità.

GF Vip 8: il veto di Pier Silvio Berlusconi

In attesa di scoprire l’intero cast del GF Vip 8, sappiamo che Pier Silvio Berlusconi ha fatto una richiesta specifica ad Alfonso Signorini. L’Ad di Mediaset ha detto “no a influencer e personaggi iscritti a OnlyFans” e ha già bocciato alcuni nomi che il conduttore e il suo staff gli hanno proposto.