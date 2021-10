GF Vip, Amedeo Goria scopre della presunta gravidanza di Vera: la reazione

Amedeo Goria, concorrente del GF Vip, nella puntata di venerdì 8 ottobre 2021 è stato informato circa la presunta gravidanza di Vera: ecco la sua reazione

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda nella prima serata di venerdì 8 ottobre 2021, il concorrente Amedeo Goria è stato informato circa il gossip che riguarda lui e la sua compagna Vera Miales, in particolare sulla presunta gravidanza della nota influencer e modella, ecco come ha reagito l’ex giornalista sportivo alla spiazzante notizia.

GF Vip, Goria viene informato della presunta gravidanza di Vera Miales

Puntata con sorpresa quella del Grande Fratello Vip andata in onda l’8 ottobre 2021 per Amedeo Goria, l’ex giornalista sportivo ed ex marito di Maria Teresa Ruta è stato messo al corrente da Alfonso Signorini, riguardo ad un’indiscrezione che è stata lanciata da Fanpage e poi da Barbara D’Urso, circa una presunta gravidanza in corso della giovanissima compagna Vera Miales.

Alfonso Signorini ha mostrato a Goria gli scatti di Vera Miales, nei quali la bella modella e influencer mostra una rotondità sospetta all’altezza del basso ventre. Il giornalista sportivo ha così replicato davanti alle foto:

“Ho qualche dubbio, stavamo abbastanza attenti però tutto è possibile. Abbraccio Vera, le do un bacio. Al di là della cosa. Se il bebè fosse mio? Madre certa, padre… Io Vera l’ho frequentata e la frequento. Come data mi sembra un po’ strana, però… Se sono contento? Si, sono stupito ma non posso non essere contento”.

GF Vip, Goria sulla presunta gravidanza della Miales: la confessione a Jo Squillo

Se nel corso della puntata Goria è apparso piuttosto tranquillo dopo aver appreso della presunta gravidanza di Vera Miales, è nel post puntata che l’ex giornalista sportivo si è lasciato andare ad alcune riflessioni sulla vicenda in compagnia degli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Ecco cosa ha detto nello specifico Goria a Jo Squillo:

“Io ho 67 anni, non me la sento di essere papà a 68 anni di un bambino di 1 anno. Sarei un nonno”.

Poi in riferimento a Vera:

“L’ho sentita il 10/11 settembre e non mi ha detto nulla. Domani chiederò di avere un confronto telefonico con lei”.

GF Vip, Amedeo Goria sulla presunta gravidanza di Vera: le sue parole

Nella notte immediatamente successiva alla puntata di venerdì 8 ottobre 2021, Goria ha espresso alcune parole sulla presunta gravidanza della giovanissima compagna Vera Miales:

“Sono notizie che beh, possono succedere. Se sono fertile? Purtroppo sì, anche altre volte è successo, ci sono stati dei rischi. Se sono felice di essere ferile? Dovrei farmi sterilizzare. Una bella vasectomia”.

Goria ha poi parlato della possibile reazione alla notizia di Gian Amedeo e Guenda, i suoi figli, avuti dalla relazione con Maria Teresa Ruta:

“Sono preoccupato. Immagino però Guenda, che già non vedeva benissimo Vera. E poi Maria Teresa, prima l’ho vista ma non mi ha potuto dire niente. Lei ora è un po’ fuori da tutto”.

Al momento dalla Miales nessuna conferma è stata data circa la sua presunta gravidanza, dunque non resta che attendere gli ulteriori sviluppi della vicenda per scoprire se veramente la modella e influencer è in dolce attesa.