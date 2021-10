Mentre Amedeo Goria è nella casa del Grande Fratello Vip, Fanpage.it ha mostrato delle foto di Vera Miales che sembra essere incinta.

Mentre Amedeo Goria è nella casa del Grande Fratello Vip, Fanpage.it ha mostrato delle foto di Vera Miales che sembra essere incinta.

View this post on Instagram Un post condiviso da La Velenosa del Gossip (@lavelenosaofficialgossip)

GF Vip, Amedeo Goria: bebè in arrivo?

Una segnalazione arrivata a Fanpage.it ha svelato l’ipotesi che Vera Miales possa essere incinta. In alcune foto inedite, la modella mostra un piccolo pancino. Fonti vicine alla donna hanno parlato della preoccupazione della donna rispetto ad un’eventuale gravidanza. Per il momento la fidanzata di Amedeo Goria ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Le foto che sono arrivate a Fanpage.it mostrano Vera Miales con una certa rotondità sul basso ventre, mentre è in strada con sua sorella.

GF Vip, Amedeo Goria: Vera Miales è incinta?

Vera Miales indossa un vestito bianco molto aderente, che sembra evidenziale delle forme che hanno insospettito tutti. Si nota una lieve rotondità sul basso ventre, che ha fatto pensare a tutti che la donna possa essere incinta. Bisogna, però, sottolineare che il vestito indossato dalla modella è davvero molto aderente, per cui potrebbe evidenziare qualsiasi tipo di curva del corpo, che non significa per forza che sia in corso una gravidanza.

Alcune fonti vicine alla Miales hanno rivelato a Fanpage.it che la modella si sarebbe mostrata preoccupata di fronte all’ipotesi di una possibile gravidanza. La modella è stata contattata, ma ha preferito non rilasciare nessun commento. Per questo la notizia della gravidanza non è confermata.

GF Vip, Amedeo Goria: non è pronto per un altro figlio

Vera Miales, durante un’intervista a Fanpage.it di qualche mese fa, ha parlato della relazione con Amedeo Goria, spiegando che è capitato di parlare della possibilità di allargare la famiglia.

Il giornalista sportivo non era d’accordo. “Ho avuto un ritardo e l’ho messo in guardia. Gli ho detto di stare attento perché se fossi rimasta incinta avrei tenuto il bambino. Sono contraria all’aborto. Amedeo mi ha detto che non se la sente di fare il papà a questa età. Tutto qui. Stiamo insieme da poco più di sei mesi, ancora non si parla di figli. Io sto lavorando e lui è appena andato in pensione, ci stiamo godendo il momento” aveva dichiarato la donna. Se la notizia della gravidanza dovesse essere confermata, gli autori dovranno avvisare Amedeo Goria.