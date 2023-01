GF Vip, Antonino lascia la Casa ma potrebbe non rientrare: le teorie dei fan sui social

Antonino Spinalbese verso l’addio definitivo al GF Vip? Il concorrente ha lasciato la Casa per questioni mediche ma potrebbe non tornare.

Antonino Spinalbese ha lasciato la Casa del GF Vip per questioni di salute ma, secondo le teorie dei fan che impazzano sui social, il concorrente potrebbe non rientrare.

GF Vip, Antonino lascia la Casa ma potrebbe non rientrare

Tra gli argomenti più chiacchierati del GF Vip c’è sicuramente l’addio di Antonino Spinalbese alla Casa più spiata d’Italia. A poche ore dalla mezzanotte, infatti, il gieffino ha salutato i coinquilini ed è andato via per potersi curare. L’hairstylist soffra di una cisti al coccige che gli sta creando non pochi problemi.

L’allontanamento dal reality, tuttavia, ha fatto scatenare il gossip sui social.

Per molti, infatti, Spinalbese potrebbe non tornare più nel loft ci Cinecittà e in molti hanno affermato di averlo visto in compagnia della figlia Luna Marì, nata dalla sua relazione con Belen Rodriguez.

Le teorie dei fan sui social

L’avvistamento, tuttavia, è una fake in quanto la bambina si trova con la madre, il fratellino Santiago e Stefano De Martino a Napoli. La famiglia ha deciso di trascorrere il Capodanno nella villa a Posillipo presa in affitto dal ballerino.

A rafforzare la tesi del popolo del web circa il mancato ritorno del concorrente al GF Vip, c’è anche la volontà più volte espressa dal diretto interessato di abbandonare lo show dato che il clima nella casa diventa, giorno dopo giorno, sempre più asfissiante.

Intanto, lasciata la Casa, Spinalbese ha ricevuto un toccante messaggio dall’amica speciale Ginevra Lamborghini che non è passato inosservato.