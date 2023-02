GF Vip, Antonino parla dell'addio a Belen: "Se non mi fossi lasciato io..."

Al Grande Fratello Vip Antonino Spianlbese è tornato a parlare inaspettatamente della sua separazione da Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese e l’addio a Belen

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono lasciati dopo un anno d’amore e appena due mesi dopo la nascita della loro figlia, Luna Marì. L’hair stylist ha dichiarato che lui e la showgirl argentina avrebbero mantentuto rapporti civili per il bene della bambina, con cui lui vorrebbe trascorrere ogni momento del suo tempo. Da mesi Antonino è recluso nella casa del GF Vip e per questo sente la nostalgia di sua figlia, rimasta a casa con la madre e con il marito della showgirl, Stefano De Martino, che ha ammesso di considerarsi per lei come una sorta di zio.

“Se non mi fossi lasciato sarei diventato un nonno e non un padre.

Sì nel senso che sarei stato 24 ore su 24 con la bimba. Sì tutti i giorni e tutto il giorno con lei. Non mi sarei goduto nulla di tutto il resto, ma non sarebbe stata una rinuncia sofferta. Perché non sento proprio il bisogno di altro. Se fossi rimasto con la mia ex sarebbe andata sicuramente in questa maniera”, ha dichiarato l’hair stylist dei vip.

Belen ha ammesso di considerare Antonino un ottimo padre per sua figlia e di recente ha replicato ai commenti dei leoni da tastiera che l’hanno accusata di non mostrare abbastanza la bambina al padre.