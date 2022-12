"Lascia vedere tua figlia al padre": la replica di Belen agli haters

Recluso nella casa del GF Vip, Antonino Spinalbese non vede sua figlia Luna Marì da ben 3 mesi e in queste ore, sui social, c’è chi ha intimato a Belen Rodriguez di mandare una foto della figlia al suo ex.

Sulla questione è intervenuta la stessa showgirl argentina.

Belen Rodriguez: le accuse dei fan di Antonino

Da ben 3 mesi Antonino Spinalbese, concorrente del GF Vip 7, non vedrebbe sua figlia Luna Marì. In queste ore qualcuno tra i fan dell’hair stylist ha scritto alla madre della bambina, Belen Rodriguez: “Manda una foto al padre che sta al GF Vip e sono 3 mesi che non la vede. Sarebbe un bel gesto per lui”.

Belen ha replicato tra i commenti scrivendo: “Nessuno lo ha mai vietato”. La showgirl ha quindi lasciato intendere che se i familiari di Antonino o la produzione del programma avessero chiesto foto di sua figlia da mostrare all’hair stylist lei non si sarebbe opposta. Del resto lo stesso Antonino ha confermato che Belen sarebbe stata fantastica fin dall’inizio della loro separazione, facendo sì che i loro rapporti rimanessero pacifici per il bene della loro bambina.

Il rapporto tra Antonino e Belen

Oggi i rapporti tra Belen e il suo ex sono praticamente inesistenti e la showgirl ha ripreso a vivere la sua storia d’amore con Stefano De Martino. Nonostante questo Antonino Spinalbese ha confermato che lui e la showgirl avrebbero sempre cooperato per il bene della loro bambina e l’hair stylist si è assunto anche le responsabilità della fine della loro storia d’amore.