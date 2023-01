GF Vip, Antonino Spinalbese ricoverato in ospedale: cos'è successo

Antonino Spinalbese è stato costretto a lasciare temporaneamente la casa del GF Vip per sottoporsi a un intervento di routine in ospedale e presto sembra che potrà fare ritorno al reality show.

Antonino Spinalbese ricoverato

In tanti si sono chiesti se, a causa delle sue condizioni di salute, Antonino Spinalbese non fosse costretto a lasciare definitivamente il GF Vip 7. Nelle scorse ore l’hair stylist ha subito un intervento di routine in ospedale e i canali social del programma hanno assicurato che tutto sarebbe andato per il meglio. Nelle prossime ore quindi Antonino dovrebbe fare ritorno al reality show. “Certo, non mollo.

La notte di San Silvestro? In realtà ho visto i fuochi d’artificio dalla stanza ed è stata un’esperienza fantastica, sono stato benissimo. Dopo 105 giorni in quella Casa!“, ha dichiarato Antonino durante il suo ultimo collegamento con il programma tv. I canali social del GF Vip invece hanno fatto sapere: “Ciao Antonino, ci manchi! Tranquilli, è tutto sotto controllo, gli accertamenti stanno andando tutti per il meglio e presto ritornerà in casa”.

In tanti si erano chiesti se Antonino avesse colto l’occasione del periodo trascorso fuori dalla Casa per rivedere sua figlia, Luna Marì, che non vedrebbe da ben tre mesi. La bambina negli ultimi giorni è stata con la madre Belen a Napoli e per questo l’hair stylist non avrebbe avuto occasione d’incontrarla. Più volte Antonino ha espresso la sua nostalgia per la figlia, che non vede da ormai mesi.