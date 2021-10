Gf Vip, Antonio Zequila: “Vorrei tornare nella casa. Sophie è molto carina, muove molto l’ormone”

"Potrebbe essere carino e simpatico tornare nella casa, il mio destino è nelle mani di Signorini": quella di Zequila sarà una clamorosa anticipazione?

Antonio Zequila, che non perde il suo spirito da Don Giovanni, torna a far parlare di sé: era stato uno dei protagonisti indiscussi (e anche molto chiacchierati) della quarta edizione del Grande Fratello Vip, e ora sembra desideroso di varcare nuovamente la famosa porta rossa.

Il gusto per il fascino raffinatonon gli manca: ad averlo colpito, tra le nuove gieffine, è Sophie Codegoni. Zequila sarà davvero un nuovo concorrente? La parola definitiva pare spetti ad Alfonso Signorini.

Antonio Zequila vuole tornare al Gf Vip: merito di Sophie Codegoni?

Intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, Antonio Zequila ha ripensato alla sua esperienza nella casa del Gf Vip e confidato il desiderio di tornarci: entro Natale potrebbe tornare a Cinecittà.

Sarà lui uno dei nuovi coinquilini?

“Potrebbe essere carino e simpatico tornare, magari con Aristide Malnati. Saremmo i fratelli Capone. Non lo so se ci sarò, ma posso dire che sono un appassionato di reality e il mio destino è nelle mani di Alfonso Signorini”, ha dichiarato.

Gf Vip, Antonio Zequila attratto da Sophie Codegoni?

Se Zequila ha una gran voglia di tornare nella casa del Gf Vip, il merito potrebbe essere anche di Sophie.

Parlando di lei, infatti, ha commentato: “Quale donna ha attirato la mia attenzione? Sophie Codegoni. Devo dire che è molto carina, muove molto l’ormone. Non posso vivere senza l’amore: io sono un Capricorno ascendente Scorpione, come potrei stare senza passione?”.

Gf Vip, Antonio Zequila attratto da Sophie Codegoni e critica le sorelle Selassié

Dopo i complimenti per la Codegoni, non sono mancate le parole più critiche verso le tre principesse etiopi.

“Spero siano principesse nell’animo, perché esteticamente non lo sono. In particolare Lulù, sembra uscita dai cartoni animati, sembra la sorella di Paperoga. Io credo che i titoli contino poco, siamo in piena Repubblica e lasciano il tempo che trovano. Nell’aspetto però, le tre ragazze non sono nobili”, ha dichiarato.