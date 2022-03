GF Vip, Barù pentito dopo lo sfogo: “Devo chiedere scusa a Jessica”

Dopo una serie di duri colpi nei confronti di Jessica Selassié, Barù si è mostrato pentito nella casa del GF Vip e ha intenzione di scusarsi con lei.

Dopo una serie di duri colpi nei confronti di Jessica Selassié, il food blogger Barù si è mostrato pentito nella casa del GF Vip e ha intenzione di chiederle scusa.

Barù dispiaciuto per i toni grezzi usati contro Jessica

Il rapporto tra Barù e Jessica è sicuramente tra quelli che hanno più coinvolto i fan del Grande Fratello Vip, ma sembra ormai essere giunto al capolinea.

Nell’ultima diretta tra i due c’è stato un battibecco piuttosto accesso, sfociato in una serie di offese da parte del nipote di Costantino Della Gherardesca.

«Le ho detto delle cose brutte e non è stato per autodifesa, non mi devo difendere da niente»: queste le dichiarazioni di Barù, che ha ammesso di aver reagito male solo perché non si aspettava di ricevere pesanti accuse proprio da Jessica.

“Devo chiederle scusa”: il pentimento di Barù

Questo momento di riflessione ripreso dalle telecamere è nato da una conversazione con l’amico Giucas Casella, che ha interpretato la parte dello psicologo durante lo sfogo di Barù: «Devo chiedere scusa a Jessica. Forse non sto più simpatico a Jessica, ma le voglio bene».

L’illusionista Casella si è trovato subito d’accordo con le parole di Barù, e lo ha invitato a scusarsi sinceramente, facendo riferimento anche ai sentimenti della principessa: