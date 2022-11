Charlie Gnocchi è stato richiamato dagli autori del Grande Fratello Vip per alcune frasi pesanti e volgari nei confronti di Oriana Marzoli, che hanno scatenato un’accesa polemica.

GF Vip, Charlie Gnocchi richiamato per delle frasi pesanti su Oriana Marzoli

Charlie Gnocchi era convinto che i microfoni fossero spenti e si è lasciato andare ad alcune frasi particolarmente volgari nei confronti di Oriana Marzoli, mentre parlava con Antonino Spinalbese. Nonostante tra l’ex di Belen e la modella il flirt sembra essere già arrivato ai titoli di cosa, nella casa si parla ancora della notte di passione che hanno trascorso insieme. “Oriana ha voglia di fare una di quelle trom**te…ha voglia di lasciarsi andare.

È bollita, ha la fi*a bagnata, è bagnata” è la frase che ha usato Charlie Gnocchi, che ha scatenato le risate di Spinalbese e che ha fatto arrabbiare gli autori e il pubblico del GF Vip. Il concorrente è stato subito richiamato dagli autori. “Ma mica i microfoni prendono sta roba? Sentono?” ha chiesto Gnocchi a Spinalbese, che ha risposto in modo affermativo. “Dovrebbe essere squalificato” hanno commentato i telespettatori.

Sarah e Oriana hanno parlato di Antonino Spinalbese

I concorrenti del Grande Fratello Vip hanno mostrato grande curiosità per la notte di passione tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, proprio come i telespettatori. Sarah Altobello ha parlato con la diretta interessata e le ha chiesto i dettagli di quello che è accaduto sotto le coperte. “È dotato? Come ce l’ha?” ha chiesto in pugliese, mandando la Marzoli in imbarazzo. La modella ha risposto facendo qualche segno. “Ah sì? Non sembrava, io di solito me ne accorgo” ha risposto la Altobello.