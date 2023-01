GF Vip, Dana Saber vuole abbandonare: "Non sto bene, voglio andare via"

GF Vip, Dana Saber vuole abbandonare: "Non sto bene, voglio andare via"

GF Vip, Dana Saber vuole abbandonare: "Non sto bene, voglio andare via"

Momento di crisi al Grande Fratello Vip.

Dana Saber vuole abbandonare la casa. La modella ha pianto molto, esprimendo il suo disagio e spiegando di voler uscire dal gioco.

GF Vip, Dana Saber vuole abbandonare la casa

Dana Saber è sempre più al centro delle polemiche e delle discussioni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scontro con Giaele De Donà ed Edoardo Donnamaria, la modella ha fatto molto discutere perché si è presentata nel letto di Daniele Dal Moro senza indossare maglia e reggiseno.

Un gesto che hanno notato tutti e che ha fatto arrabbiare moltissimo Wilma Goich. Dana non voleva dormire vicino a Giaele, così Daniele le ha proposto di andare in camera sua, senza immaginare come si sarebbe presentata. La modella si è sdraiata nel letto di Daniele nuda, lasciando sorpreso il coinquilino. Ha spiegato che aveva caldo, poi gli ha chiesto una maglia per coprirsi.

La gelosia di Wilma Goich e la scenata di Dana Saber

La mattina dopo Daniele ha raccontato quello che è successo. Wilma Goich, infastidita, ha deciso di affrontare Dana e chiederle il motivo del suo comportamento. “Non mi piace essere presa per il cu*o da nessuno. Dopo che ti abbiamo invitato a dormire in casa, ti sembra carino andare a dormire nuda?” le ha chiesto. “Non sono andata a letto nuda, non è vero, assolutamente no” ha risposto la modella, scatenando l’ira di Wilma, che ha spiegato che lo aveva raccontato Daniele.

La modella ha continuato a negare, spiegando di essersi spogliata perché aveva caldo. Dopo queste discussioni è comparso un video sui social in cui Dana urla come una disperata. “Voglio andare via, non sto bene” ha dichiarato Dana. La modella è stata chiamata in confessionale, ma per il momento non si è a conoscenza di cosa abbia deciso.