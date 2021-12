Gf Vip, Davide Silvestri non accetterà il prolungamento? “Ho bisogno di tornare alla mia vita”

"Mi sembra che non mi sono risparmiato. Preferisco lasciare il posto a un altro e lasciare un buon ricordo", dichiara Davide Silvestri.

Prosegue il successo del Grande Fratello Vip, che resta il reality più chiacchierato e seguito del momento. Di settimana in settimana i fan più fedeli sono in trepidante attesa dei due consueti appuntamenti. I gieffini nella casa di Cinecittà alimentano la cronaca rosa nostrana, aggiudicandosi le copertine di magazine e settimanali.

Lo sanno bene Alex e Soleil, ma non solo. I telespettatori potranno vociferare sulle vicende del Gf Vip ancora per molto: i vipponi trascorreranno il Natale a Cinecittà e i fan più curiosi potranno godere ancora per molto della loro compagnia, sebbene alcuni coinquilini non sembrano intenzionati a proseguire ancora a lungo il proprio percorso nel reality. Sembra sia il caso di Davide Silvestri. Per tutti gli altri l’esperienza potrà continuare fino a marzo (televoto permettendo).

Gf Vip, Davide Silvestri non accetta il prolungamento?

I fan ne erano certi e i gieffini sono già stati informati: il reality non finirà il 13 dicembre, come inizialmente fissato, ma chiuderà la stagione il prossimo 14 marzo. Tuttavia, non tutti sembrano intenzionati a proseguire.

Sarebbe il caso di Davide Silvestri, che parlando con Francesca Cipriani si è detto spento.

Sarebbe questo il motivo che potrebbe spingere Davide a interrompere il suo percorso nel reality.

“Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa credo di aver fatto”. Così Davide Silvestri ha parlato del suo percorso al Gf Vip.

Tuttavia, “Adesso mi sento un po’… Mi spiace essere morto capito? Per rispetto preferisco lasciare il posto a un altro e lasciare un buon ricordo, perché tanto non farei una bella cosa e ho bisogno del mio lavoro“, ha spiegato.

Davide sembra soddisfatto del percorso intrapreso nella casa più spiata d’Italia, tuttavia al momento affronta una situazione di sconforto. Lo ha spiegato chiaramente.

Infatti, ha aggiunto: “Oltre al fatto che sento di non dare niente, adesso ho bisogno di tornare alla mia vita”. Per il momento nessuna conferma: i fan sperano di vederlo tra le mura di Cinecittà ancora per qualche mese.