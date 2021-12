GF Vip, Delia Duran ha lasciato la casa di Alex Belli: l’annuncio su Instagram

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha lasciato la casa in cui vivevano. L'annuncio su Instagram in cui ha detto addio a Milano.

Delia Duran, la moglie di Alex Belli, ha lasciato la casa in cui vivevano. L’annuncio su Instagram in cui ha detto addio a Milano. Aria di forte crisi per la coppia, dopo quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip.

Continuano i colpi di scena nel triangolo amoroso composto da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. L’attore, durante la diretta, ha confessato di amare sia la moglie che la compagna di avventura. Quest’ultima ha frenato leggermente gli entusiasmi, dicendo di avere qualcuno che l’aspetta fuori. Delia non si è presentata in puntata, rifiutando l’invito della produzione. Non ha voluto neanche intervenire telefonicamente per confrontarsi con Alex Belli, ma pare abbia lasciato la loro abitazione.

Delia Duran ha deciso di aprire una nuova puntata di questa telenovela iniziata al Grande Fratello Vip. La modella ha rotto il silenzio sui social network. “Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato. Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano” ha scritto nelle sue storie su Instagram.

La donna ha deciso di lasciare la casa di Milano in cui viveva con Alex Belli.

Delia Duran ha dovuto prendere una decisione drastica, dopo quello che sta accadendo con Alex Belli e Soleil Sorge. In tanti pensano che tra Delia e Alex ci sia un accordo studiato a tavolino per avere più visibilità. La pensa così anche Adriana Volpe, opinionista del GF Vip, che ha sempre espresso il proprio parere.