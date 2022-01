GF Vip, Delia Duran: “Mi sono presa una pausa da Alex”

Nel corso della trentatreesima puntata del GF Vip Delia Duran ha annunciato in diretta di aver preso una pausa da Alex Belli.

Alfonso Signorini è tornato in onda lunedì 10 gennaio con la trentatreesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Una puntata particolarmente attesa, nel corso della quale Delia Duran ha annunciato in diretta di aver preso una pausa da Alex Belli.

Ecco cosa è successo.

Delia Duran pronta ad entrare nella casa del GF Vip

Nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha mostrato un post che Alex Belli ha dedicato a Soleil Sorge. Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con Delia Duran che è intervenuta in merito mentre era in collegamento da un albergo dove sta facendo quarantena. Delia, infatti, è pronta ad entrare nella casa più spiata d’Italia nel corso della prossima puntata del reality.

Delia Duran, trentatreesima puntata del GF Vip

Intervenuta in collegamento nel corso della trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip, Delia Duran ha rivelato di aver deciso di prendersi una pausa da Alex Belli. A tal proposito ha infatti dichiarato: “Comunque io mi sono presa una pausa da Alex. Continuavamo a litigare e dirci delle brutte cose e ho deciso di prendermi i miei spazi e divertirmi.

Anche perché mi sono davvero rotta le scatole di questa storia. Entro nella Casa da single? No, da single no…“.

Delia Duran ha quindi proseguito:“Soltanto mi sono presa una pausa, perché lui se vuole veramente riconquistarmi deve farlo da zero. Lui mi ha chiesto scusa, l’ho perdonato e continua a nominare, pensare e scrivere a Soleil. Non è l’amicizia che si è creta tra loro ma anziché preoccuparsi di ciò che succede tra noi, pensa di stare h 24 su Twitter e al telefono“.

Delia Duran, la reazione di Alex Belli

Per poi aggiungere: “Ciccio fatti un’esame di coscienza vai per la tua strada che io vado per la mia. Finalmente la tua amica ha ammesso che non è stata solo un’amicizia, pensi che siamo scemi? Guardami bene Ciccio“. Alex Belli dal suo canto ha aggiunto: “Noi abbiamo alti e bassi, ma capisci bene quello che retwitto. Occhio a quello che fai Ciccia che poi non si torna più indietro“.