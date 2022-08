GF Vip, disavventura per alcuni ex concorrenti: “Tutto una tragedia”

Alcuni famosi ex concorrenti del GF Vip si sono ritrovati a vivere una brutta disavventura a causa del maltempo.

Jessica e Lulù Selassié, Giacomo Urtis e Marialaura De Vitis si sono ritrovati a fare i conti con una spiacevole disavventura interamente documentata nelle loro stories via social.

Jessica, Lulù, Urtis e De Vitis: la disavventura in aeroporto

Gli ex concorrenti del GF Vip Jessica Selassié, Lulù, Giacomo Urtis e Marialaura De Vitis hanno trascorso insieme le vacanze estive ma nelle ultime ore, a causa del maltempo, si sono ritrovati a fare i conti con una brutta disavventura.

Le condizioni meteo non favorevoli hanno costretto l’aeroporto di Palermo a bloccare alcuni voli e gli ex gieffini – così come altri passeggeri in attesa dell’imbarco – si sono ritrovati ad attendere senza sapere quando sarebbero potuti partire.

“Siamo qua in aeroporto, è tutta una tragedia. blackout, fulmini e saette. Anche gli schermi con i voli son saltati” ha dichiarato Giacomo Urtis nelle sue stories.

Il GF Vip 6

Il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha mantenuto buoni rapporti con le sorelle Selassié, Jessica e Lulù, che sono state tra le protagoniste indiscusse della sesta edizione del programma (che ha visto trionfare in qualità di vincitrice la stessa Jessica).

Con i tre sarebbe stata presente anche l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi.