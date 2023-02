GF Vip, durissimo scontro fra Oriana Marzoli e Martina Nasoni: "Mi ha dato della p...."

Due fra le concorrenti più chiacchierate e fumantine di questa edizione del GF Vip si sono scontrate nelle scorse ore litigando furiosamente: tutta colpa di una frase di Martina Nasoni che ha mandato la procace Oriana Marzoli su tutte le furie.

In teoria, l’atmosfera in casa avrebbe dovuto essere ben più spensierata, visto che quando le due hanno iniziato a litigare si stava svolgendo un party carnevalesco.

Il problema è che ad un certo punto Martina Nasoni si è permessa di accusare la modella venezuelana di continuare a dire parolacce e di essere molto volgare. In particolare, la Nasoni pare avrebbe sentito Oriana parlare di lei in più occasioni definedola una “cogli…”.

Non paga, Martina Nasoni ha poi aggiunto: “E quando dici pu****a alle spalle delle persone? Tesoro, dimmelo in faccia. Sì, l’ho sentito tante volte“.

Oriana Marzoli a questo punto ha replicato dicendole “Come se tu potessi farlo!”, ricevendo in tutta risposta una frase che l’ha mandata su tutte le furie (“Amore tu lo fai pure troppo!”).

Alla luce della frase che Martina Nasoni le ha rivolto, la modella ha iniziato ad inveire verbalmente contro di lei, fuori di sé:

Spero che tu mi chieda scusa in diretta, ok? Ridicola e rosicona! Mi ha chiamato pu**. Mi ha detto che io la faccio fuori. Ma come ti permetti?“