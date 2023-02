GF Vip, Daniele contro Martina: "Fuori non mi sentirai più, con me hai chiuso"

GF Vip, Daniele contro Martina: "Fuori non mi sentirai più, con me hai chiuso"

Al termine dell’ultimo appuntamento con il GF Vip, Daniele Dal Moro si è scagliato contro Martina Nasoni.

Il Vippone, arrabbiato per essere finito in nomination, ha annunciato che finito il reality non avranno più alcun tipo di rapporto.

GF Vip: Daniele contro Martina

Ennesimo scontro al GF Vip tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Il Vippone è finito al televoto per l’eliminazione e non ha affatto preso bene la cosa, accusando la coinquilina di essere approdata nel reality per metterlo in cattiva luce. Non contento, ha sottolineato che, finito il programma, non avranno più alcun tipo di rapporto.

Daniele Dal Moro aggredisce Martina Nasoni

Daniele, rivolgendosi direttamente a Martina, si è lasciato andare al solito sfogo aggressivo:

“Strumentalizza tutto quello che vuoi che io da te non ho da imparare nulla, non c’è nulla che mi puoi insegnare. Tu con questa roba qua ci mangi, a differenza mia. Da oggi non devi rivolgermi più la parola, quello che pensi di me lo hai già detto tanto, ovvero che sono uno che strumentalizza… Dì tutto quello che sai di me che fuori non mi sentirai più, dilla davanti a tutti. Con me hai chiuso, rimpiango tutte le volte che ho parlato bene di te, non ti meriti niente”.

Daniele non accetta repliche: Martina tace

Come un fiume in piena, Daniele non ha consentito a Martina di replicare.

Ha proseguito: