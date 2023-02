GF Vip, Antonella rivela a Martina un dettaglio su Daniele e Oriana

Antonella Fiordelisi ha fatto una confessione piccante a Martina Nasoni.

La concorrente del GF Vip ha rivelato di aver assistito ad un momento intimo tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Nella casa del GF Vip una coppia ha festeggiato al meglio la festa di San Valentino. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, che sono stati anche censurati dalla regia del reality più spiato d’Italia. I due sono andati a dormire insieme e la passione ha preso il sopravvento.

Ad assistere al momento intimo c’era Antonella Fiordelisi, che ha lasciato la stanza parecchio infastidita. L’indomani, ovviamente, ha raccontato quanto accaduto a Martina Nasoni.

“Ah, ma tu non sai… Non ti ho raccontato“, ha esordito Antonella parlando con Martina. Coprendo il microfono, la Fiordelisi ha raccontato alla compagna quanto accaduto sotto le coperte tra Daniele e Oriana.

Non solo, l’ex schermitrice ha anche mimato i rumori che provenivano dal letto di Dal Moro e Marzoli.

Martina, visibilmente sconvolta, ha ammesso:

“Ammazza oh… Viva l’amore. Non me ne frega un ca**o. Comunque, non ne voglio più sapere niente. (…) Credo di aver conosciuto una persona completamente diversa dalla realtà. Me la prendo con me stessa perché mi sono fatta proprio infinocchiare”.