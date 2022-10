GF Vip, Elenoire Ferruzzi intende lasciare il programma: “Non ne posso più”

Elenoire Ferruzzi ha confessato di essere intenzionata a lasciare il GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Elenoire Ferruzzi ha iniziato a manifestare la sua insofferenza verso la sua convivenza forzata al GF Vip e sembra intenzionata a lasciare il reality show.

Elenoire Ferruzzi vuole abbandonare il GF Vip

Mentre si attende un provvedimento disciplinare nei confronti di Marco Bellavia al GF Vip in tanti si chiedono se Elenoire Ferruzzi lascerà il reality show visto che, in queste ore, la concorrente si è lamentata per come stanno proseguendo le cose per lei all’interno della Casa e ha minacciato di lasciare il programma tv.

“Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…Basta! No, no ma che me ne frega a me. Non sono mica obbligata!”, ha dichiarato Elenoire che tra l’altro, fin dal suo ingresso nel reality show, ha svelato che sarebbe stato per lei difficile prendersi cura di sé stessa e delle sue lunghissime unghie nella casa del reality show.

Intanto in rete c’è chi ipotizza che la concorrente possa aver deciso di lasciare il reality show per evitare i proveddimenti che sicuramente verranno presi nelle prossime ore in merito al caso di Marco Bellavia che, dopo esser stato continuamente escluso dagli altri concorrenti del reality show, ha deciso di abbandonare il programma.