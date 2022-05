Gf Vip, Federico Fashion Style nuovo concorrente? L’ipotesi

Federico Fashion Style parteciperà al reality più chiacchierato di Canale 5? I fan ci sperano, ma per il momento non ci sono certezze.

Dopo l’esperienza nella giuria de “La Pupa e Il Secchione”, i fan dell’hair stylist più famoso del momento sperano di rivederlo presto in tv, magari in uno dei reality più seguiti e chiacchierati di tutta Mediaset. Sarà Federico Fashion Style uno dei nuovi concorrenti della prossima edizione del Gf Vip? Per il momento sono solo ipotesi, ma i telespettatori più fedeli ci sperano.

Gf Vip, ci sarà anche Federico Fashion Style?

“Pausa dalla tv?”, è la domanda che pone il settimanale Chi riferendosi proprio a Federico Fashion Style. “Causa la troppa sovraesposizione, Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è svanito dai radar di Discovery con i suoi programmi. Per lui, però, potrebbero aprirsi nuove porte televisive“, precisa la famosa rivista di cronaca rosa.

Sebbene non ci siano conferme né smentite, i fan pensano si tratti di una grossa anticipazione.

Tra le nuove avventure televisive rientra persino il Grande Fratello Vip? Per il momento non è dato a sapere, ma i fan sono certi che Federico potrà lasciare il segno. Forse il vip ci spera. Il Gf pare sia da sempre un suo sogno. Infatti, appena 18enne, si era presentato ai provini del reality. Un vecchio ricordo che è tornato a galla, con un video, durante l’intervista a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.