Gf Vip, Ferdinando Giordano svela i motivi del suo mancato ingresso nella casa

Stanno iniziando a circolare strane voci, ma l'ex gieffino precisa: "Vi spiego cos'è realmente accaduto. Non è niente di grave, sto bene".

Nella casa più spiata d’Italia continuano i nuovi arrivi. I concorrenti vanno e vengono e il reality più chiacchierato (e discusso) continua a riscuotere successo. Lo dimostra il prolungamento già previsto da molti fan: il Gf Vip, infatti, non chiuderà i battenti a metà dicembre, ma proseguirà fino a marzo 2022.

Ad aver insospettito i telespettatori più fedeli è la mancata partecipazione di Ferdinando Giordano. L’ex volto del Grande Fratello aveva confermato la sua nuova avvenutura nel reality di Canale 5, ma altri motivi hanno fatto saltare la sua partecipazione. Dopo la notizia, sono subito circolate strane voci, che Ferdinando ha messo a tacere chiarendo la situazione.

Gf Vip, Ferdinando Giordano non entrerà nella casa

Gabriele Parpiglia aveva parlato del mancato ingresso di Ferdinando Giordano, che deve rinunciare a essere un nuovo “vippone”.

Parpiglia aveva fatto riferimento ad alcune motivazioni serie che non hanno permesso all’ex gieffino di tornare a Cinecittà.

La notizia, tuttavia, pare sia stata male interpretata da alcuni fan della trasmissione. Per questo motivo, Ferdinando Giordano ha preferito chiarire la vicenda che lo vede protagonista.

Gf Vip, Ferdinando Giordano non entrerà nella casa: le sue parole

“Mi è arrivato un articolo in cui Gabriele Parpiglia spiega i motivi della mia mancata partecipazione al Gf Vip. Ha detto parole che forse qualcuno ha travisato“. Comincia così il discorso di Ferdinando Giordano, che affida ad alcune storie su Instagram il chiarimento che molti fan del Grande Fratello Vip stavano aspettando.

Infatti, ha precisato: “Non è successo niente, sto bene, non c’è alcun motivo grave che mi abbia impedito di entrare nella casa di Cinecittà.

Mi fa sorridere che girino voci secondo cui io sarei stato portato via all’una di notte”. Ridendo ha confermato: “Non è così”.

Gf Vip, Ferdinando Giordano non entrerà nella casa e spiega cos’è successo

Ferdinando Giordano ha voluto chiarire: “Vi dico io come sono andati i fatti e Gabriele Parpiglia, che è un bravo giornalista, non potrà dire il contrario. Mi hanno dato delle comunicazioni sabato mattina e sono andato via dall’hotel molto comodamente, dopo un buon pranzo, intorno alle 14.30/15. Sono rientrato a casa e sono tornato alla vita di tutti i giorni“.

Quindi ha ribadito: “Questo è quello che è accaduto. Non c’è niente di serio che abbia comportato la mia esclusione dal Gf Vip”.