GF Vip, Gaffe della regia: mandato in onda confessionale di Jo Squillo

La regia del Grande Fratello ha commesso una gaffe. Ha mandato in onda il confessionale di Jo Squillo.

Lo hanno fatto… di nuovo. La regia del Grande Fratello Vip ha mostrato al pubblico qualcosa che non avrebbe dovuto vedere, almeno per il momento. Gli spettatori da casa hanno potuto ascoltare parzialmente le confessioni in diretta di Jo Squillo.

I più attenti sanno infatti che il confessionale sarebbe dovuto andare in onda solo dopo l’avvio della trasmissione. La regia ad ogni modo, è riuscita a mettere la pezza togliendo l’audio e dirottando le telecamere su un’altra stanza.

Gf Vip Gaffe regia, la reazione sui social

Non si è fatta attendere la reazione del pubblico sui social che ha immediatamente salvato i video e condiviso sui vari profili, tanto che in queste ultime ore le immagini sono diventate virali.

Queste immagini quindi avrebbero dovuto rimanere private ad eccezione di alcune parti. In via generale il compito di illustrare cosa sarebbe successo dentro le mura della casa sarebbe spettato ad Alfonso Signorini. Una cosa tuttavia è certa. La carne sul fuoco durante questa puntata sarà tanta.

Gf Vip Gaffe regia, pronti ad entrare nuovi concorrenti?

Nel frattempo ci si chiede se entreranno nuovi concorrenti nella casa e chi saranno i prossimi a fare l’ingresso nella casa più spiata.

Indiscrezioni sempre più insistenti vedrebbero come prossima papabile aspirante l’ex concorrente di Temptation Island Valentina Nulli Augusti, già nota per aver avuto una relazione con Tommaso Eletti, il primo ad essere eliminato.

Eppure già la precedente domanda posta da Alfonso Signorini in trasmissione alla donna, potrebbe far suscitare più di qualche dubbio: “Valentina, ma a te piacerebbe entrare lì dentro in quello che definisci il ‘covo delle vipere’?”. Una risposta alla quale la Nulli Augusti ha risposto positivamente.

Gf Vip Gaffe regia, chi sarà il prossimo ad abbandonare il gioco?

Se da un lato c’è aria di novità dentro la casa del Grande Fratello Vip, dall’altro lato sono ben tre i concorrenti che potrebbero essere a rischio di eliminazione. Si tratta nello specifico di tre uomini vale a dire Nicola Pisu, Andrea Casalino e Gianmaria Antinolfi. L’unico ad aver lasciato il reality è il giovanissimo Tommaso Eletti che, nella brevissima permanenza nella casa ha fatto parlare di sé. Ci si chiede ora chi sarà il secondo concorrente ad essere eliminato e a chi toccherà andare in nomination.