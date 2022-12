GF Vip, Giaele piange per Antonino: "Mi ha minacciato e ha chiuso con me"

GF Vip, Giaele piange per Antonino: "Mi ha minacciato e ha chiuso con me"

GF Vip, Giaele piange per Antonino: "Mi ha minacciato e ha chiuso con me"

Ore difficili al GF Vip per Giaele De Donà.

A quanto pare, Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con lei e l’ha perfino minacciata. Pare che l’ex parrucchiere sappia molte cose sul suo conto.

GF Vip: Giaele piange per Antonino

Dopo l’ultima puntata del GF Vip, l’amicizia particolare tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese è giunta al capolinea. La decisione è stata presa dall’ex parrucchiere perché, nel corso della diretta, la ragazza si è permessa di fare un applauso ad un’affermazione di Sonia Bruganelli contro il Vippone.

L’opinonista del GF Vip non ha detto nulla di grave, ma si è limitata a sottolineare che Antonino ha sbagliato a non rivolgere più la parola ad Oriana Marzoli. Giaele, appresa la decisione di Spinalbese, è finita in lacrime.

Lo sfogo di Giaele su Antonino

Giaele, parlando con Oriana, ha ammesso:

“Antonino è andato a toccare cose mie personali dicendo ‘Se parlo io fai una figura di m***a’, significa che è una persona a cui ho sbagliato fare delle confidenze, avrei dovuto evitare. Detto questo se lui ha deciso di chiuderla e non parlarmi più per un applauso significa che avrà fatto le sue considerazioni. Significa che per me era più importante di quanto io lo sia stata per lui e questa è già una risposta. Lui non ha perdonato il mio applauso nei confronti tuoi, Oriana”.

A cosa si riferisce Antonino? Pare che Giaele gli abbia fatto delle confidenze sotto le coperte, ovviamente senza microfono.

GF Vip: Giaele delusa da Antonino

La De Donà ha proseguito: