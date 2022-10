Secondo i fan dei social Ginevra Lamborghini non si sarebbe veramente pentita per le sue parole contro Marco Bellavia.

In tanti sui social dopo l’ultima diretta del GF Vip si sono scagliati contro Ginevra Lamborghini che, appresa la notizia della sua squalifica, si è lasciata travolgere dalle emozioni e ha finito per essere “consolata” da Alfonso Signorini e da Orietta Berti.

Ginevra Lamborghini: la brutta figura al GF Vip

Dopo il comportamento avuto da Ginevra Lamborghini con Marco Bellavia il GF Vip ha deciso di procedere con la squalifica della concorrente, che però non è sembrata affatto pentita del suo comportamento fino a quando non è stata messa a parte della decisione del programma. “Per me hai già sbagliato troppo. Quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti“, aveva dichiarato Ginevra a Marco Bellavia, e ancora: “Poverino il c***”.

Le sue parole non sono passate inosservate al pubblico social che, nei giorni scorsi, ha chiesto a gran voce che contro di lei fossero presi provvedimenti. Durante l’ultima diretta quindi Ginevra è stata squalificata, mentre Ciacci (anche lui accusato di bullismo contro Bellavia) è stato eliminato al Televoto flash.

Una volta appresa la notizia della sua squalifica Ginevra Lamborghini si è mostrata provata e in lacrime e ha risposto a malapena alle domande a lei rivolte da Alfonso Signorini (che infine, con Orietta Berti, ha provato a consolarla).

In tanti credono che il pentimento della ragazza non sia stato sincero e contro di lei, sui social, continua a impazzare la bufera.