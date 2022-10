GF Vip, Ginevra rientra nella casa? La reazione di Signorini

Ginevra Lamborghini tornerà al GF Vip? Alfonso Signorini ha risposto ai fan in merito alla questione.

In rete si è diffuso a macchia d’olio l’hashtag #GinevraDentro e moltissimi utenti in rete stanno chiedendo che Ginevra Lamborghini venga riammessa all’interno della Casa del reality show. Sulla questione è intervenuto lo stesso Signorini.

Ginevra Lamborghini torna al GF Vip? La risposta

Alfonso Signorini ha risposto attraverso le pagine di Chi a coloro che gli hanno chiesto se Ginevra Lamborghini potesse essere riammessa all’interno della casa del reality show. Il conduttore ha fatto sapere che però quest’ipotesi per il momento è esclusa e del resto anche in passato coloro che sono stati squalificati dal reality show non vi hanno fatto ritorno.

“Sicuramente Ginevra ha lasciato il segno. Il suo meraviglioso carattere esuberante, la sua contagiosa energia, la sua solarità coinvolgevano tutti gli inquilini.

La squalifica era dovuta per una frase orribile che legittimava una piaga sociale come il bullismo. Frase della quale si è pentita in lacrime più volte nel corso del programma, chiedendo scusa a più riprese. Farla tornare nella Casa? Per il momento non è previsto”, ha dichiarato il conduttore che comunque, nelle scorse puntate, ha fatto sì che gli animi contro Ginevra si placassero.

L’ereditiera è stata squalificata per le sue parole contro Marco Bellavia e più volte nei giorni scorsi si è scusata a mezzo social per il suo comportamento.

Ginevra ha anche scritto una lettera a Marco Bellavia ma ha fatto sapere di non aver ancora ricevuto risposte. Come lei anche sua madre, Luisa Peterlongo, ha scritto all’ex concorrente.