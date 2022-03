Gf Vip, Giucas Casella rivede il figlio James. I due si riabbracciano

Una bella sorpresa è avvenuta nella casa del Gf Vip. Giucas Casella ha riabbracciato il figlio James. "Sei la mia vita", ha detto l'illusionista.

Nella finalissima del Grande Fratello Vip c’è stato spazio per le emozioni. Nella casa più spiata d’Italia ha fatto il suo ingresso il figlio di Giucas Casella James. Per i due è stata l’occasione per scambiarsi un abbraccio. “Sei bellissimo, sei la mia vita”, ha dichiarato visibilmente commosso il mentalista.

Gf Vip, Giucas riabbraccia il figlio James

L’affetto tra padre e figlio è stato dunque sintetizzato in un caldo abbraccio. James si è poi detto orgoglioso del genitore. “Sai per me quanto è difficile stare qua, ma te lo sei meritato tutto, per me hai vinto a prescindere da come andrà stasera, erano sei mesi che non ti vedevo e non vedo l’ora di abbracciarti. Non pensavo mi mancassi così tanto”, sono state le parole del giovane.

James sul matrimonio tra il padre e la compagna Valeria: “Faccia pure quello che gli pare”

James ha poi aggiunto: “Ci tenevo a dire che qualsiasi sia l’età, l’amore per una mamma o un papà non deve essere mai nascosto e io sono qui per dimostrare questo, anche se per me è tanto difficile”. Si è poi parlato di un eventuale matrimonio tra Giucas e la compagna Valeria. Il giovane a tale proposito non ha avuto alcun dubbio: “Facesse quello che gli pare, ormai ha ottant’anni”.