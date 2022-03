GF Vip, Giucas Casella verso la squalifica: il gesto per Jessica Selassié infrange il regolamento.

Nelle ultime ore, un chiacchiericcio sempre più incessante vede Giucas Casella squalificato dal GF Vip. L’illusionista avrebbe commesso un passo falso nei confronti di Jessica Selassié, infrangendo il regolamento del reality.

GF Vip: Giucas verso la squalifica

Nell’ultima puntata del GF Vip, Giucas Casella ha rischiato l’eliminazione.

Il grande pubblico non ha premiato la sua simpatia, preferendo tenere in Casa Davide Silvestri. L’illusionista, però, ha avuto la fortuna del biglietto di ritorno ed è stato riammesso in gioco. Adesso, però, il suo posto in finale è nuovamente in bilico. Pare che Giucas sia ad un passo dalla squalifica perché ha infranto il regolamento. Nello specifico, Casella ha giocato uno sgambetto a Jessica Selassié.

Giucas ha infranto il regolamento?

Sono stati proprio i telespettatori più attenti a far notare l’attimo in cui Giucas ha infranto il regolamento. Tutto è accaduto nel corso dell’ultima diretta, durante il delicato momento delle nomination. Jessica ha votato Casella e quest’ultimo, a sua volta, ha nominato la Selassié. Cosa c’è di strano? Nulla, se non la frase pronunciata dall’illusionista. “Ricambio il voto di Jessica“, ha ammesso il “Vippone”. Pare che Giucas abbia cambiato la sua nomination all’ultimo minuto, quando ha scoperto la preferenza della principessa etiope.

Secondo i telespettatori, Casella avrebbe tenuto tutte le carte del voto sul tavolo, cambiandola dopo aver sentito il voto di Jessica. Pertanto, avrebbe infranto il regolamento e sarebbe destinato alla squalifica. E’ davvero questa la realtà dei fatti?

Giucas squalificato: la verità

Possibile che Giucas venga squalificato ad un passo dalla finale? Se l’illusionista si fosse davvero comportato male non ci sarebbe nulla di strano. Eppure, la realtà sembra un’altra.

Le carte che i telespettatori hanno visto sulla postazione di Casella sono soltanto sagome e le stesse sono presenti davanti a tutti i concorrenti del GF Vip. Pertanto, nessuna sqaulifica per “Giuchino”, che continierà a giocarsi la finale fino all’ultimo.