Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del GF Vip (dove è stata scelta per rendere partecipi pubblico e concorrenti su ciò che penserebbero i fan sui social).

L’influencer ha svelato cosa ne penserebbe del cast di questa edizione del reality show.

Giulia Salemi: l’opinione sul cast del GF Vip

Giulia Salemi è stata uan delle protagonsite del GF Vip e quest’anno è stata convocata all’interno del programma per condividere (attraverso un tablet) quale sarebbe il pensiero del popolo del web sui concorrenti del programma. Per la pima volta anche l’influencere e fidanzata di Pierapolo Pretelli ha voluto dire la sua in merito all’argomento e, a sorpresa, ha affermato che nessuno dei concorrenti avrebbe secondo lei un buon atteggiamento e in particolar modo gli uomini presenti all’interno della Casa.

“Sarò onesta, il cast è poco affine al mio modo di essere. Gli uomini della Casa non sono affini a me. Luca Onestini non è chiaro, Daniele Dal Moro è aggressivo. Antonino Spinalbese non mi piace come usa e getta le persone”, ha confessato Giulia, aggiungendo a sorpresa che a farle simpatia sarebbe la collega Oriana Marzoli:

“Pur non condividendo alcuni suoi atteggiamenti quella che, da spettatrice, mi diverte di più è Oriana. Antonella passa da un atteggiamento arrogante a una dolcezza infinita.

Provoca e fa la vittima, non la capisco ma di certo è una concorrente utile al programma”.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, prima della finale di questa edizione, Giulia cambiera idea su alcuni dei concorrenti presenti all’interno dello show.