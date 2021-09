GF Vip, Katia Ricciarelli perde la pazienza: “Siete noiosi!”

Katia Ricciarelli ha tuonato contro gli altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Katia Ricciarelli è una delle concorrente di punta del GF Vip 6 e nella casa del reality show ci ha tenuto a mettere subito i puntini sulle “i” difronte agli altri concorrenti.

Katia Ricciarelli: lo sfogo

Katia Ricciarelli ha dimostrato di non gradire alcune delle fissazioni alimentari dimostrate da alcune sue colleghe nella casa del GF Vip e così, di prima mattina, ascoltando i discorsi di Carmen Russo e delle sorelle Selassié in cucina ha sbottato: “E basta! Siete noiosi, siete di una noia mortale.

Parlate anche di altro”. La cantante lirica è entrata per la prima volta nella casa del reality show ponendosi degli obiettivi ben precisi: “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e Voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, aveva ammesso.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

A sorpresa Katia Ricciarelli ha confessato che i rapporti col suo ex marito, Pippo Baudo, sarebbero buoni e che lei sarebbe ben felice di rivederlo qualora lui dovesse farle una sorpresa entrando nella casa del reality show.

Katia Ricciarelli: la vita privata

La cantante lirica è single, ma a proposito dell’amore ha dichiarato: “Da quanto non mi innamoro? Dai tempi con Pippo, la storia è andata avanti a lungo e oggi non ho più vent’anni. È stato l’ultimo amore ma non è detto che sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al Gf Vip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast”, ha confessato.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy